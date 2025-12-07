Français
فرنسا: فرض رسوم جمركية على الصين!

على غرار نظيره الأمريكي، رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نبرته في مواجهة الصين.

وأعلن ماكرون أنه سيفرض خلال «الأشهر القليلة المقبلة» رسوماً جمركية، في حال لم تتخذ بكين إجراءات للحدّ من تفاقم العجز التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي.

وفي حديث له لصحيفة «ليزيكو» الفرنسية، عقب عودته من زيارة رسمية إلى الصين، قال الرئيس الفرنسي: «قلت لهم إنه في حال لم يتحركوا، فسنُجبر نحن الأوروبيين خلال الأشهر القليلة المقبلة على اتخاذ إجراءات قوية (…) على غرار الولايات المتحدة، مثل فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية».

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية مرتفعة على الواردات الصينية، رغم أنه تم تخفيف جزء منها مؤخراً، حيث تم تقليصها من 57% إلى 47% بموجب اتفاق ثنائي تم التوصل إليه في أواخر أكتوبر.

