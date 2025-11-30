فرنسا: «في فترة نقاهة»… بريجيت باردو تطمئن بشأن حالتها الصحية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، التي أصبحت اليوم ناشطة بارزة في مجال الدفاع عن الحيوانات، أنها في فترة نقاهة بعد إدخالها مجددًا إلى المستشفى في تولون، وذلك عبر بيان وجّهته إلى وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) بواسطة المؤسسة التي تحمل اسمها. ويأتي هذا الإعلان بعد شهر واحد فقط من إقامتها الأولى إثر خضوعها لتدخل جراحي.

وجاء في البيان: «تُذكّر السيدة بريجيت باردو بأنها حاليًا في فترة نقاهة، وأنها تودّ من الجميع التحلّي باللطف واحترام خصوصيتها، وتدعو الجميع إلى الهدوء»، في نبرة واضحة تطالب باحترام حياتها الخاصة.

ويأتي هذا التوضيح ردًّا على ما نشرته صحيفة فار-ماتان الأسبوع الماضي، حين أكدت أن النجمة البالغة من العمر 91 عامًا نُقلت مجددًا إلى مستشفى تولون، بعد شهر من أول إقامة لها مرتبطة بعملية جراحية.

وأضافت المؤسسة، المكرّسة للدفاع عن الحيوانات وحمايتها: «تحرص السيدة باردو على طمأنة كل من يقلق عليها بصدق. وهي توجّه لهم هذه الرسالة: “أقبّلُكم جميعًا!”».

وفي حديث سابق لقناة BFMTV، أكدت «BB» أنها تعيش «كالفلاّحة»، محاطة بخرافها وخنازيرها وكلابها وقططها وحمارها ومهرها، ولا تملك «هاتفًا محمولًا ولا حاسوبًا»، وذلك في خضم انتشار شائعة عن وفاتها في أكتوبر الماضي.

