فرنسا وبريطانيا تستدعيان سفيريْ إيران تنديدا بـ ‘قمع التظاهرات’

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام النواب أنّ فرنسا استدعت اليوم الثلاثاء، السفير الايراني في باريس للتنديد بـ “عنف الدولة الذي طال المتظاهرين المسالمين في شكل عشوائي”.

وقال بارو “لن نتوقّف عند هذا الحدّ. لا يُمكن ألاّ يحاسب أولئك الذي يوجهون بنادقهم على المتظاهرين المسالمين”، مذكّرا بأنّ رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين تعهّدت فرض عقوبات “سريعة” على طهران.

بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، أمام النواب أنّ المملكة المتحدة استدعت السفير الإيراني في لندن للتنديد بـ “القمع الأكثر عنفا والأكثر دموية للتظاهرات” منذ أعوام.

وقالت كوبر “بناء على تعليماتي، استدعى وزير الدولة المكلف الشرق الاوسط سفير إيران للتشديد على خطورة المرحلة، ومطالبة إيران بأن ترد على التقارير المروعة التي نتلقاها” والتي تشير إلى سقوط “آلاف القتلى”.

