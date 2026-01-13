Français
Anglais
العربية
الأخبار

فرنسا وبريطانيا تستدعيان سفيريْ إيران تنديدا بـ ‘قمع التظاهرات’

فرنسا وبريطانيا تستدعيان سفيريْ إيران تنديدا بـ ‘قمع التظاهرات’

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمام النواب أنّ فرنسا استدعت اليوم الثلاثاء، السفير الايراني في باريس للتنديد بـ “عنف الدولة الذي طال المتظاهرين المسالمين في شكل عشوائي”.

وقال بارو “لن نتوقّف عند هذا الحدّ. لا يُمكن ألاّ يحاسب أولئك الذي يوجهون بنادقهم على المتظاهرين المسالمين”، مذكّرا بأنّ رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين تعهّدت فرض عقوبات “سريعة” على طهران.

بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، أمام النواب أنّ المملكة المتحدة استدعت السفير الإيراني في لندن للتنديد بـ “القمع الأكثر عنفا والأكثر دموية للتظاهرات” منذ أعوام.

وقالت كوبر “بناء على تعليماتي، استدعى وزير الدولة المكلف الشرق الاوسط سفير إيران للتشديد على خطورة المرحلة، ومطالبة إيران بأن ترد على التقارير المروعة التي نتلقاها” والتي تشير إلى سقوط “آلاف القتلى”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

755
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

643
الأخبار

رسميًا : الحارس أشرف كرير يوقّع مع الأولمبي الباجي
600
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
428
الأخبار

لطفي السليمي: هدفي مع الأولمبي الباجي هو ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى [فيديو]
333
أخر الأخبار

الحنشة على موعد مع التنمية : مشاريع تحققت وأخرى سترى النور قريبًا (فيديو)
329
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
327
الأخبار

الجزائر : تبون يتخذ خطوة قوية لإعادة المواطنين الذين يعانون في الخارج
311
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
306
الأخبار

ريال مدريد يعلن إنهاء تعاقده مع المدرب تشابي ألونسو بالتراضي
294
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى