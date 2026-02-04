Français
Anglais
العربية
الأخبار

فريد العليبي: “اغتيال سيف الاسلام القذافي ناجم عن التقاء مصالح داخلية و أخرى خارجية و هذه تداعياته المحتملة” [فيديو]

تحاليل عديدة و تساؤلات بالجملة تطرح حول الوضع في ليبيا بعد عملية اغتيال نجل العقيد معمرّ القذّافي، سيف الاسلام القذّافي، يوم أمس بمقرّ سكنه، في ظروف غامضة و من جهة لا تزال إلى حدّ الآن غير معلومة، و في علاقة بهذا الموضوع قدّم اليوم الأربعاء، 04 فيفري 2026، المحلّل السياسي و المفكّر فريد العليبي قراءة تحليلية خاصة، في تصريح لتونس الرّقمية، حول مآلات الوضع في ليبيا .

و قال العليبي إنّه بالنّسبة لاغتيال سيف الاسلام القذّافي فإنّ الاسباب تتصل أساسا بالاجابة عن سؤال من مستفيد من عملية اغتياله ؟ و لماذا يتمّ هذا الاغتيال في الوقت الحالي…؟

و اشار إلى أنّه في ليبيا توجد مشكلة تتصل بالعلاقة بين السّلطات و بين الاجهزة المختلفة و هناك انتخابات معطّلة منذ مدّة طويلة و يبدو أنّ الكثير من الأجهزة السّلطويّة في ليبيا قد تجاوزت مدّتها القانونية، و هو الامر الذّي جعل سيف الإسلام القذافي يبرز في الآونة الأخيرة باعتبار أنّ له قاعدة شعبيّة و تقدّم بالترشح للانتخابات الرّئاسية و هذه القاعدة الشّعبية كانت بصدد التزايد نوعا ما، بالاضافة إلى تلقيه دعم من طرف قوى ذات نفوذ كانت تنتمي إلى النّظام السابق أي نظام والده.

و تابع العليبي القول إنّ مختلف هذه التفاصيل تهدّد أمراء الحرب الليبيين الذّين يتحكمون بالسّلطة في مدن و قرى مختلفة، هذا على الصّعيد المحلي، و عودة النّظام القديم من خلال بوابة انتخاب سيف الاسلام  يعني عودة الدّولة المركزية.

و أضاف العليبي أنّه من جهة أخرى توجد قوى إقليمية و عالمية تستفيد من هذا الاغتيال إذ أنّ سيف الاسلام عبّر في مناسبات مختلفة عن عدم رضاه عما يجري في ليبيا حاليا إذ يعتبر ليبيا تدار من قبل قوى اقليمية و عالمية، و كان أشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و أيضا تركيا.

ما يعني أنّ انتخابه هو عودة السّيادة على طريقة والده، و هذه السيادة تثير الخوف لدى الجهتين، اي الجهة الدّاخلية و أيضا الجهات الخارجية، ما يعني وجود التقاء بين مصالح القوى الدّاخلية و الخارجيّة و عندما التقت هذه المصالح فيما بينها تمّ تنفيذ هذا الاغتيال، وفق قول العليبي.

هذا و أكّد محدّث تونس الرّقمية أنّه ستكون لهذه العملية تداعيات على المستوى الليبي، مرجّحا أنّها لن تكون كبيرة، إذ أنّ ليبيا مفتتة و مقسّمة فعليا و واقعيا و يوجد بها أكثر من جيش و أكثر من حكومة و أكثر من برلمان بالاضافة إلى وجود ميليشيات تتحكم بالميدان في هذه الجهة أو تلك.

و فيما يتعلّق بدول الجوار، أوضح الكاتب و المفكّر فريد العليبي أنّ الدّول المجاورة لليبيا حاولت محاصرة الحريق و ضبطه حتى لا تمسّها ألسنته و قد تمّ عقد اجتماع تونسي جزائري مصري في الأيام الفارطة، و لكن في ظلّ الاغتيال الأخير فإنّه من الممكن ان تستعمل ليبيا، إذا ما شهدت توترات كبيرة، كمنصة و كقاعدة للانطلاق إلى ما بعدها و استثمار التوترات بهدف إعادة ترتيب الأوضاع في المغرب العربي إجمالا و فرض واقع جديد يحقّق للقوى الاقليميّة و الدّولية و حتى العربية ما ترغب فيه في علاقة بملفات عديدة لا تزال مفتوحة مثل السيطرة على الموارد الليبية و موقعها الاستراتيجي بالنّسبة للطرق التجارية، و حتى في علاقة بالتطبيع و الصفقة الابراهيمية كون ليبيا في عين العاصفة و على دول الجوار ان تدرك ذلك و تحاول تفاديه حتى لا تشملها ألسنة الحريق الليبي، وفق تعبيره.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

406
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

330
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
307
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
306
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
289
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
287
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
284
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
276
أخر الأخبار

اليابان: العثور على معادن نادرة في رواسب استُخرجت خلال مهمة في أعماق البحار
262
الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو شركتيْ ‘سنيت’ و’سبرولس’ إلى الإسراع بإنجاز أحياء جديدة
244
الأخبار

وزير الصحة يبحث بالجزائر آليات دعم الانتاج المحلي للدواء و تحقيق الأمن الدوائي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى