فريد العليبي: “اغتيال سيف الاسلام القذافي ناجم عن التقاء مصالح داخلية و أخرى خارجية و هذه تداعياته المحتملة” [فيديو]

تحاليل عديدة و تساؤلات بالجملة تطرح حول الوضع في ليبيا بعد عملية اغتيال نجل العقيد معمرّ القذّافي، سيف الاسلام القذّافي، يوم أمس بمقرّ سكنه، في ظروف غامضة و من جهة لا تزال إلى حدّ الآن غير معلومة، و في علاقة بهذا الموضوع قدّم اليوم الأربعاء، 04 فيفري 2026، المحلّل السياسي و المفكّر فريد العليبي قراءة تحليلية خاصة، في تصريح لتونس الرّقمية، حول مآلات الوضع في ليبيا .

و قال العليبي إنّه بالنّسبة لاغتيال سيف الاسلام القذّافي فإنّ الاسباب تتصل أساسا بالاجابة عن سؤال من مستفيد من عملية اغتياله ؟ و لماذا يتمّ هذا الاغتيال في الوقت الحالي…؟

و اشار إلى أنّه في ليبيا توجد مشكلة تتصل بالعلاقة بين السّلطات و بين الاجهزة المختلفة و هناك انتخابات معطّلة منذ مدّة طويلة و يبدو أنّ الكثير من الأجهزة السّلطويّة في ليبيا قد تجاوزت مدّتها القانونية، و هو الامر الذّي جعل سيف الإسلام القذافي يبرز في الآونة الأخيرة باعتبار أنّ له قاعدة شعبيّة و تقدّم بالترشح للانتخابات الرّئاسية و هذه القاعدة الشّعبية كانت بصدد التزايد نوعا ما، بالاضافة إلى تلقيه دعم من طرف قوى ذات نفوذ كانت تنتمي إلى النّظام السابق أي نظام والده.

و تابع العليبي القول إنّ مختلف هذه التفاصيل تهدّد أمراء الحرب الليبيين الذّين يتحكمون بالسّلطة في مدن و قرى مختلفة، هذا على الصّعيد المحلي، و عودة النّظام القديم من خلال بوابة انتخاب سيف الاسلام يعني عودة الدّولة المركزية.

و أضاف العليبي أنّه من جهة أخرى توجد قوى إقليمية و عالمية تستفيد من هذا الاغتيال إذ أنّ سيف الاسلام عبّر في مناسبات مختلفة عن عدم رضاه عما يجري في ليبيا حاليا إذ يعتبر ليبيا تدار من قبل قوى اقليمية و عالمية، و كان أشار إلى الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و أيضا تركيا.

ما يعني أنّ انتخابه هو عودة السّيادة على طريقة والده، و هذه السيادة تثير الخوف لدى الجهتين، اي الجهة الدّاخلية و أيضا الجهات الخارجية، ما يعني وجود التقاء بين مصالح القوى الدّاخلية و الخارجيّة و عندما التقت هذه المصالح فيما بينها تمّ تنفيذ هذا الاغتيال، وفق قول العليبي.

هذا و أكّد محدّث تونس الرّقمية أنّه ستكون لهذه العملية تداعيات على المستوى الليبي، مرجّحا أنّها لن تكون كبيرة، إذ أنّ ليبيا مفتتة و مقسّمة فعليا و واقعيا و يوجد بها أكثر من جيش و أكثر من حكومة و أكثر من برلمان بالاضافة إلى وجود ميليشيات تتحكم بالميدان في هذه الجهة أو تلك.

و فيما يتعلّق بدول الجوار، أوضح الكاتب و المفكّر فريد العليبي أنّ الدّول المجاورة لليبيا حاولت محاصرة الحريق و ضبطه حتى لا تمسّها ألسنته و قد تمّ عقد اجتماع تونسي جزائري مصري في الأيام الفارطة، و لكن في ظلّ الاغتيال الأخير فإنّه من الممكن ان تستعمل ليبيا، إذا ما شهدت توترات كبيرة، كمنصة و كقاعدة للانطلاق إلى ما بعدها و استثمار التوترات بهدف إعادة ترتيب الأوضاع في المغرب العربي إجمالا و فرض واقع جديد يحقّق للقوى الاقليميّة و الدّولية و حتى العربية ما ترغب فيه في علاقة بملفات عديدة لا تزال مفتوحة مثل السيطرة على الموارد الليبية و موقعها الاستراتيجي بالنّسبة للطرق التجارية، و حتى في علاقة بالتطبيع و الصفقة الابراهيمية كون ليبيا في عين العاصفة و على دول الجوار ان تدرك ذلك و تحاول تفاديه حتى لا تشملها ألسنة الحريق الليبي، وفق تعبيره.

