فريد العليبي: عملية اعتقال مادورو تكشف سياسة “القوة قبل القانون”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثار اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية صدمة واسعة على الساحة الدولية، وسط تصاعد الجدل حول شرعية هذه العملية وتداعياتها الجيوسياسية. وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي فريد العليبي، في تصريح لتونس الرقمية، أن العملية تمت في إطار تحرك عسكري واسع شارك فيه عدد كبير من العناصر، ما يعكس حجم الرهانات المرتبطة بها.

وأوضح العليبي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاول تبرير التدخل باعتباره جزءًا من الحرب على الاتجار بالمخدرات، مؤكدًا عدم سقوط ضحايا مدنيين. غير أن تقارير إعلامية متعددة فنّدت هذه الرواية، مشيرة إلى تسجيل إصابات، حتى في صفوف أمريكيين، وأضرار بالبنية التحتية.

ويرى مادورو، بحسب التحليل، أن الهدف الحقيقي للعملية لا ينفصل عن السيطرة على الموارد الاستراتيجية لفنزويلا. وعلى الصعيد الدولي، تباينت ردود الفعل؛ إذ رحّبت بعض الأطراف بالخطوة، في حين نددت بها دول أخرى، من بينها حلفاء تقليديون لكراكاس. كما دعت روسيا والصين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي، في وقت أثار فيه صمت مؤسسات دولية، مثل مجلس الأمن, تساؤلات واسعة.

وخلص فريد العليبي إلى أن الولايات المتحدة تواصل لعب دور “شرطي العالم”، مستندة إلى منطق قريب من مبدأ مونرو القائم على منع بروز قوى منافسة إقليميًا أو دوليًا. وبرأيه، لا يوجَّه هذا الخطاب إلى فنزويلا وحدها، بل إلى الدول الصغيرة عمومًا، في تأكيد على اختلال موازين القوة في النظام الدولي.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول القانون الدولي، وشرعية التدخلات العسكرية، وجيوسياسة الموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



