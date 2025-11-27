Français
فريق باحثين تونسيين يتمكّن من تطوير مادة مستخرجة من سلطعون البحر يمكن تحويلها إلى مادة عالية الأداء في خلايا الوقود الصديقة للبيئة

يواصل الباحث التونسي تجسيد عبقرية الابتكار في مجال المواد الحيوية ويبرهن الباحثون التونسيون على قدرتهم على تحويل المواد البسيطة إلى تقنيات مستقبلية، تُنافس أكبر المخابر العالمية، وتفتح آفاقًا واسعة نحو اقتصاد دائري مستدام و مواد صديقة للبيئة و حلول طاقية متقدمة.

حيث أعلن مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية أن فريق باحثين  تونسيين على رأسهم د. سنية الجابري ود. وليد المبروك تمكّن في عمل رائد، من تطوير مادة كيتوزان معدّلة ذات أداء عالٍ عبر دمجها بتركيبات مبتكرة، مما يمنحها خصائص  تؤهلها للاستخدام في أغشية تبادل البروتونات (PEMs)  وخلايا الوقود الصديقة للبيئة و التطبيقات الكهروكيميائية المتقدمة.

وأضاف المركز أن هذا الاكتشاف يعد قيمة مضافة حقيقية لمورد طبيعي محلي يتحوّل بفضل العلم التونسي إلى مادة متقدمة للتقنيات النظيفة ليضيف لبنة جديدة في مسار التميز العلمي الوطني.

وقد أثبت البحث الذي نشر في مقال علمي جديد في مجلّة Q1 المرموقة ذات عامل التأثير 5.5، أن الكيتوزان المستخرج من سلطعون البحر يمكن تحويله إلى مادة عالية الأداء تفوق Nafion من حيث التوصيل البروتوني و الاستقرار في الماء و المتانة الميكانيكية وانخفاض نفاذية الميثانول.

