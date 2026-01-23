Français
الأخبار

فريق عربي جديد يسعى لضم محمّد صلاح

دخل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، دائرة اهتمامات أندية جديدة في الدوري السعودي، تمهيدًا لاحتمالية ضمه خلال الفترة المقبلة.

و وفقًا لموقع Talk Sport يرغب نادي نيوم السعودي المحترف ضمن صفوفه المدافع أحمد حجازي في الحصول على خدمات محمد صلاح خلال الفترة المقبلة، لينضم النادي حديث العهد في الكرة السعودية إلى قائمة أندية الدوري السعودي الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح.

و أوضح أن ليفربول لا ينوي بيع صلاح هذا الشتاء و قد أبلغ بالفعل ثلاثة أندية سعودية ، هي : الهلال و نيوم و القادسية، بعدم إمكانية التعاقد معه في الوقت الحالي، بينما يتمتع المدير الرياضي للدوري السعودي، مايكل إيمينالو، بعلاقة طويلة الأمد مع النجم المصري و من المتوقع أن يكون له دور بارز في أي تحرك رسمي لضم جناح ليفربول، خاصة بعد تواصله مع ممثله و مجموعة من الأندية المهتمة.

و يصر نادي ليفربول على رغبة اللاعب في استكمال عقده حتى صيف 2027، لكنه لا يستبعد إمكانية رحيله في عام 2026، خصوصًا إذا تم التعاقد مع مهاجم جديد على الجانب الأيمن لتعويضه.

