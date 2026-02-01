فريق من بعثة قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا يتحول الأحد المقبل إلى مدينة أنكونا لتقديم خدمات قنصلية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت، قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا، أن فريقا من بعثتها سيتحول إلى مدينة أنكونا (مقاطعة ماركي)، يوم الأحد 08 فيفري 2026، لتقديم خدمات قنصلية.

و تتمثل هذه الخدمات، وفق ما أوردت القنصلية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، في قبول ملفات جوازات السفر و التعريف بالإمضاء و النسخ المطابقة للأصل و خدمات الحالة المدنية و استخراج و تجديد البطاقات القنصلية إضافة إلى ترجمة الوثائق الإدارية.

و دعت القنصلية المعنيين بالأمر إلى إعداد الملفّات و الوثائق المطلوبة كاملة طبقا لما هو مفسر على هذا الرابط https://wa.me/c/393481997851

و إلى الحضور في اليوم المذكور ابتداءا من الساعة العاشرة و النصف صباحا إلى حدود الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال بالعنوان التالي

Sala comunale – Via Battisti n°11/C, Ancona

