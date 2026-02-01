Français
Anglais
العربية
الأخبار

فريق من بعثة قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا يتحول الأحد المقبل إلى مدينة أنكونا لتقديم خدمات قنصلية

فريق من بعثة قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا يتحول الأحد المقبل إلى مدينة أنكونا لتقديم خدمات قنصلية

أعلنت، قنصلية الجمهورية التونسية ببولونيا، أن فريقا من بعثتها سيتحول إلى مدينة أنكونا (مقاطعة ماركي)، يوم الأحد 08 فيفري 2026، لتقديم خدمات قنصلية.

و تتمثل هذه الخدمات، وفق ما أوردت القنصلية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، في قبول ملفات جوازات السفر و التعريف بالإمضاء و النسخ المطابقة للأصل و خدمات الحالة المدنية و استخراج و تجديد البطاقات القنصلية إضافة إلى ترجمة الوثائق الإدارية.

و دعت القنصلية المعنيين بالأمر إلى إعداد الملفّات و الوثائق المطلوبة كاملة طبقا لما هو مفسر على هذا الرابط https://wa.me/c/393481997851

و إلى الحضور في اليوم المذكور ابتداءا من الساعة العاشرة و النصف صباحا إلى حدود الساعة الثالثة و النصف بعد الزوال بالعنوان التالي

Sala comunale – Via Battisti n°11/C, Ancona

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

569
أخر الأخبار

بنزرت: تسخير 120 عنصرًا من الهلال الأحمر للتدخل عند الطوارىء

464
أخر الأخبار

تكنولوجيا المعلومات في تونس: كم يتقاضى مطوّرو البرمجيات فعليًا في عام 2025 ؟
372
الأخبار

باجة : الهلال الأحمر يدعو المواطنين لتوخي الحذر بسبب التقلبات الجوية المنتظرة
325
أخر الأخبار

من بن عروس إلى نابل: حجز أكثر من طن من الموز المهرّب
284
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس الأمم الأفريقية 2026: ما هي القناة والتوقيت لمشاهدة نهائي تونس ومصر ؟
278
الأخبار

باجة : سقوط الأشجار و الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح القوية و الأمطار [فيديو]
275
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
273
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
262
الأخبار

باجة : غدًا تعليق الدروس بمعتمديتي عمدون و نفزة بسبب التقلبات الجوية
255
الأخبار

التكافل… ذلك الإسمنت غير المرئي الذي يحمي تونس: المعنى، الفوائد، والمرجعيات في القرآن الكريم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى