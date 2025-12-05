Français
Anglais
العربية
الأخبار

فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد في تونس لتعزيز التكوين والبحث الطبي

أعلنت وزارة أن وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، أشرف يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على جلسة عمل بمقر الوزارة مع فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد، بحضور عميد كلية الطب بتونس وممثلين عن كليات الطب والإطارات المعنية.

وخُصّصت  الجلسة لـمتابعة مسار المترشحين التونسيين الذين أنهوا سنتين من التكوين المتخصص في جامعة هارفارد وتقدم تكوين الدفعة الجديدة بالولايات المتحدة واستعراض برامج جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين وتقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع هارفارد منذ ديسمبر 2023  التي تهدف إلى تطوير التكوين الطبي في تونس و تمكين الأطباء من تكوين أكاديمي متقدم وشهادة ماجستيرو دعم البحث الطبي ونقل الخبرات وفق المعايير العالمية.

كما تمّ بحث سبل توسيع الشراكة في البحث العلمي، التكوين المستمر، وتبادل الكفاءات.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

350
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

339
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
321
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
316
الأخبار

سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)
306
أخر الأخبار

البرلمان يُقرّ ووزيرة المالية تعترض.. رئيس لجنة التشريع العام يكشف السيناريوهات المُمكنة (فيديو)
306
أخر الأخبار

تونس – فلسطين: سامي طرابلسي يتحدّث عن الوضع البدني للاعبيه (فيديو)
305
الأخبار

تنزانيا : “السيدة الحديدية” تجد «الوصفة السحرية»… تعيّن ابنتها و ابنة أختها و صهرها
298
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
294
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
293
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى