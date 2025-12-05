فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد في تونس لتعزيز التكوين والبحث الطبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وزارة أن وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، أشرف يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 على جلسة عمل بمقر الوزارة مع فريق من كلية الطب بجامعة هارفارد، بحضور عميد كلية الطب بتونس وممثلين عن كليات الطب والإطارات المعنية.

وخُصّصت الجلسة لـمتابعة مسار المترشحين التونسيين الذين أنهوا سنتين من التكوين المتخصص في جامعة هارفارد وتقدم تكوين الدفعة الجديدة بالولايات المتحدة واستعراض برامج جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين وتقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع هارفارد منذ ديسمبر 2023 التي تهدف إلى تطوير التكوين الطبي في تونس و تمكين الأطباء من تكوين أكاديمي متقدم وشهادة ماجستيرو دعم البحث الطبي ونقل الخبرات وفق المعايير العالمية.

كما تمّ بحث سبل توسيع الشراكة في البحث العلمي، التكوين المستمر، وتبادل الكفاءات.

