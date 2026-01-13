Français
مجتمع

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا غيابيًا يقضي بسجن الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، لمدة ستة أعوام.

ويتعلّق ملف القضية بشبهات سوء تصرّف في تسيير الاتحاد، حيث وُجّهت إلى عبد المجيد الزار تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة في إطار القوانين المنظمة للتصرف في المال العام والهياكل المهنية.

وفي السياق ذاته، كانت الدائرة القضائية قد أصدرت حكمًا يقضي بسجن عبد الكريم سليمان، الرئيس السابق لجمعية «نماء تونس»، لمدة عامين اثنين في نفس القضية المتصلة باتحاد الفلاحين، وذلك باعتباره شغل سابقًا خطة أمين مال الاتحاد. ويُشار إلى أن عبد الكريم سليمان محال بحالة سراح في هذه القضية، في حين يقبع رهن الإيقاف على ذمة القضية المتعلقة بجمعية «نماء تونس».

