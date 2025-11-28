Français
أخر الأخبار

فصل توريد سيّارة لكلّ عائلة في قانون مالية 2026: عضو لجنة المالية بالبرلمان يكشف التفاصيل (فيديو)

أكد عصام شوشان نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”  بأنه تمّ تمرير المقترح الإضافي المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالسماح لكل عائلة تونسية بتوريد سيارة مستعملة من الخارج.

وأوضح شوشان ان الفصل المقترح ينص على أن “لكل مواطن تونسي الحق في اعفاء جبائي لتوريد سيارة سياحية يكون عمرها بين 5 و8 سنوات على أن تكون سعة الأسطوانة في حدود 1200 سنتيمتر”.

وأشار النائب الى ان الخلاف سيبقى في الشروط التي ستتم مناقشتها خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2026 مضيفا “والأرجح أن يتم إقرار نفس شروط توريد السيارة وفق منظومة RCR” وفق تأكيده.

تعليقات

مواضيع ذات صلة:, , , ,

