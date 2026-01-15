فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت: المجمع الأمريكي “Lear Corporation” يفتتح وحدة صناعية جديدة في منزل بورقيبة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت مؤخرا أن المجمع الأمريكي “Lear Corporation”، الرائد عالميا في تكنولوجيات السيارات المخصّصة للمقاعد والأنظمة الإلكترونية، دشّن وحدته الصناعية الجديدة المخصّصة لـ أنظمة الراحة الحرارية (Thermal Comfort Systems – TCS) بالموقع الثاني للفضاء في منزل بورقيبة.

وأضاف فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت أن “هذه التكنولوجيات المبتكرة تدمج التدفئة والتهوئة والتبريد النشط للمقاعد، إلى جانب دعم المنطقة القطنية، ووظيفة التدليك، وتدفئة المقود، وتقنية الكشف عن وجود الراكب”.

ويتعلق الأمر باستثمار في حدود 100 مليون دينار تونسي مخصّص لمكوّن البناء فقط، على موقع بمساحة 000 32 متر مربع مغطّى، مزوّد بأحدث التقنيات، ويضع السلامة واحترام البيئة في صميم تصميمه. ويُذكر أن هذا الاستثمار مكّن من إحداث 4500 موطن شغل مباشر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



