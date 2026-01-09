فضل شاكر أمام القضاء العسكري: ملف أمني يعود إلى الواجهة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مثل الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية الدائمة في جلسة مغلقة خُصّصت للاستماع إليه في عدد من القضايا ذات الطابع الأمني، في تطور جديد لأحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الساحة اللبنانية.

وخلال جلسة استمرت قرابة ساعتين ونصف، خضع شاكر للاستجواب بحضور هيئة المحكمة ومحاميته، دون السماح لوسائل الإعلام أو محامين غير معنيين بمتابعة أطوارها. وتعلّقت القضايا المنظورة باتهامات مرتبطة بتمويل والمشاركة في مجموعات مسلّحة، وأحداث عبرا، إضافة إلى حيازة أسلحة دون ترخيص وتصريحات اعتُبرت مسيئة لعلاقات لبنان الخارجية.

وبحسب مصادر قضائية، نفى فضل شاكر جميع التهم المنسوبة إليه. ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة، وتحديدًا خلال شهر فيفري، الاستماع إلى عدد من الشهود، في مرحلة قد تكون حاسمة في مسار هذا الملف القضائي الحساس.

