فضيحة تهز كرة القدم الصينية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قام الاتحاد الصيني لكرة القدم، بحظر 73 شخصًا من ممارسة كرة القدم مدى الحياة، بجانب معاقبة 13 ناديًا قبل انطلاق موسم 2026، في إطار حملة شاملة ضد التلاعب بنتائج المباريات و فساد التحكيم.

و ذكرت شبكة CNA أن الرئيس السابق للاتحاد الصيني تشين شويوان، من بين المعاقبين، بجانب لي تي المدرب السابق للمنتخب الصيني.

في الوقت نفسه، سيعرض 13 ناديًا، من بينهم تيانجين جينمن تايغر ، شنغهاي شينهوا ، شنغهاي بورت و بكين جوان، لخصم نقاط و فرض غرامات مالية.

و خلال مؤتمر صحفي، أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، وزارة الأمن العام و الإدارة العامة للرياضة، تفاصيل الحملة الشاملة.

و قال مسؤول في الاتحاد الصيني “بالنسبة إلى 73 من العاملين في القطاع، بمن فيهم تشين شويوان ولي تي، الذين تم تأكيد جرائمهم الجنائية بأحكام قضائية نهائية، قرر الاتحاد، فرض حظر مدى الحياة عليهم من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم”.

و أضاف : “هناك 3 أشخاص آخرين ثبتت أفعالهم غير القانونية في القضايا و قررت النيابة العامة عدم ملاحقتهم قضائيًا وفقًا للقانون، فقد فُرض عليهم الحظر لمدة 5 سنوات من ممارسة أي نشاط كروي”.

و أدين لي تي في عام 2025 بعد استئنافه الحكم الأول الصادر بحقه عام 2024، بتهم تلقي رشاوى و تقديم رشاوى و صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 20 عامًا.

أما تشين شويوان، فقد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تلقي الرشاوى مع تجريده مدى الحياة من حقوقه السياسية و مصادرة جميع ممتلكاته الشخصية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



