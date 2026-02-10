Français
فضيحة تهز ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي

فضيحة تهز ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي

كشفت تقارير إعلامية عالمية أن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي قرّر إيقاف محلل الأداء ماريو ماشا، أحد عناصر الجهاز الفني، بعد اتهامه بتسريب معلومات تكتيكية إلى المدرب السابق رولاني موكوينا، المدير الفني الحالي لنادي مولودية الجزائر، قبل المباراة الحاسمة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ذكرت شبكة flashscore أن الإيقاف جاء على خلفية مزاعم بتسريب تكتيك الفريق إلى موكوينا، قبل المواجهة المرتقبة بين صن داونز ومولودية الجزائر في دور المجموعات، ورغم أن ماشا نفى تلك الاتهامات، إلا أنه تم إيقافه بشكل احترازي لحين إجراء جلسة استماع تأديبية داخلية، حيث سيحاول تبرئة نفسه من هذه القضية التي هزت أركان النادي و جهازه الفني.

ماشا، الذي خدم في صن داونز لأكثر من عقد، كان جزءًا من الفريق أثناء فترة المدرب السابق بيتسو موسيماني و من المنتظر أن تتأثر نتيجة مباراة صن داونز ضد مولودية الجزائر بشكل كبير بتلك الواقعة، خصوصًا أن الفريقين يتنافسان على التأهل إلى ربع النهائي في دوري الأبطال، كما تعد هذه المباراة حاسمة بالنسبة لنادي صن داونز بعد تعادله الأخير مع سانت إيلوي لوبوبو 1-1، مما جعله بحاجة ماسة إلى الفوز على بطل الجزائر لضمان التأهل.

ميغيل كاردوسو، المدير الفني لصن داونز، وجه رسالة حادة قبيل المباراة، طالب فيها بعدم معرفة الخصم بأسلوب لعب فريقه، مؤكدًا أن النادي يسعى لضمان نزاهة المباراة : “نأمل أن يمتلئ الملعب بجماهيرنا لدعم الفريق، لا أكثر و أتمنّى ألا يتوقع الخصم أو يعرف أسلوب لعبنا”.

في الوقت ذاته، لم يخفِ رولاني موكوينا نواياه مع فريقه مولودية الجزائر، مؤكدًا أن المباراة ستُحدد مصير التأهل إلى الأدوار الإقصائية : “الرحلة إلى جنوب أفريقيا ليست زيارة للأصدقاء أو القيام برحلة سياحية ، ففوز فريقي سيضمن التأهل”.

حتى الآن، لم يُصدر نادي صن داونز أي تعليق رسمي على القضية، لكن القضية أثارت العديد من التساؤلات حول نزاهة المباراة الحاسمة التي ستُقام على ملعب لوفتوس هذا الأسبوع.

