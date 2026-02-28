Français
Anglais
العربية
الأخبار

فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور

فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور

لا تزال أزمة “العنصرية المزعومة” ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مفتوحة، في ظل استمرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التحقيق في القضية التي وقعت في مباراة الملكي أمام بنفيكا الأسبوع الماضي.

وقعت الأزمة في مباراة ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد، حيث اتهم فينيسيوس، لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، بالتفوه ضده بعبارات عنصرية، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز المرينغي (1-0).

فيما نفى بريستياني تمامًا، مؤكدًا أنه لم يقل أي عبارات عنصرية، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحقق في القضية رغم أنه اتخذ قرارًا مؤقتًا بإيقاف اللاعب الأرجنتيني عن مباراة الإياب التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1).

و في ظل استمرار القضية، ظهرت فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور، وهذه المرة جاءت من شقيق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا.

و ذكر موقع “فوت ميركاتو” أن غابرييل شقيق نيكولاس أوتاميندي نشر صورة عبر خاصية “ستوري” في إنستجرام لفينيسيوس جونيور على هيئة قرد، قبل أن يحذفها لاحقًا.

وكان أوتاميندي قد حاول استفزاز فينيسيوس في مباراة الذهاب، برفع قميصه ليظهر وشومًا على جسده، تشير إلى فوزه بـ3 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، هي كأس العالم وكوبا أمريكا و بطولة فيناليسيما.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

334
الأخبار

أريانة: 2650 “قفة رمضان” ومنحة استثنائية بـ120 دينارًا لدعم العائلات محدودة الدخل

332
أخر الأخبار

أضاحي عيد الإضحى تحت قبة البرلمان: توريد مُرتقب بين 15 و20 ألف رأس لضبط الأسعار
323
أخر الأخبار

وزيرة المالية والسفير الأمريكي: حرص مشترك على تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة
300
الأخبار

تونس: المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية الى البلد الأصلي لـ 309 مهاجرا نحو غينيا وكوت ديفوار
247
الأخبار

وزير التربية:المناظرة الخارجية لانتداب أساتذة “لا علاقة لها بالتسويات الاجتماعية ولا بالكاباس”
232
أخر الأخبار

صفاقس : تدشين دائرة بلدية جديدة بالعجانقة بمعتمدية جبنيانة [فيديو]
231
أخر الأخبار

حالة الطقس مساء الخميس
229
أخر الأخبار

الأسبوع الأول من رمضان: تحرير 4980 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد المدعّمة
223
أخر الأخبار

الكرة الطائرة : تركيبة الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية
221
اقتصاد وأعمال

إنتاج الأدوية في تونس يغطي 80% من حاجيات السوق المحلية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى