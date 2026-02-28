Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لا تزال أزمة “العنصرية المزعومة” ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مفتوحة، في ظل استمرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، التحقيق في القضية التي وقعت في مباراة الملكي أمام بنفيكا الأسبوع الماضي.

وقعت الأزمة في مباراة ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد، حيث اتهم فينيسيوس، لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، بالتفوه ضده بعبارات عنصرية، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز المرينغي (1-0).

فيما نفى بريستياني تمامًا، مؤكدًا أنه لم يقل أي عبارات عنصرية، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يحقق في القضية رغم أنه اتخذ قرارًا مؤقتًا بإيقاف اللاعب الأرجنتيني عن مباراة الإياب التي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة (2-1).

و في ظل استمرار القضية، ظهرت فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور، وهذه المرة جاءت من شقيق الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا.

و ذكر موقع “فوت ميركاتو” أن غابرييل شقيق نيكولاس أوتاميندي نشر صورة عبر خاصية “ستوري” في إنستجرام لفينيسيوس جونيور على هيئة قرد، قبل أن يحذفها لاحقًا.

وكان أوتاميندي قد حاول استفزاز فينيسيوس في مباراة الذهاب، برفع قميصه ليظهر وشومًا على جسده، تشير إلى فوزه بـ3 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، هي كأس العالم وكوبا أمريكا و بطولة فيناليسيما.

