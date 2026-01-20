فقدان 05 بحّارة في ولاية المنستير أثناء خروجهم في رحلة صيد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري مساء اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 بلاغًا بشأن فقدان خمسة بحارة بميناء طبلبة بولاية المنستير، وذلك منذ ليلة أمس الاثنين 19 جانفي 2026، إثر خروجهم في رحلة صيد لم يتم العثور عليهم خلالها حتى الآن.

و أعرب الاتحاد عن بالغ قلقه إزاء الوضع، مشيرًا إلى المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة البحارة المفقودين.

و دعا الاتحاد السلط المحلية و الجهوية و كافة الهياكل المعنية بمراقبة البحر و على رأسها الحرس البحري، الجيش الوطني، الديوانة و ديوان البحرية التجارية و الموانئ، إلى التدخل العاجل و تكثيف عمليات البحث و الإنقاذ و تسخير كل الإمكانيات البشرية و اللوجستية لتحديد موقع البحارة المفقودين و إنقاذهم في أقرب وقت ممكن.

كما ناشد الاتحاد جميع البحارة و وحدات الصيد و المواطنين التعاون و تقديم أي معلومات قد تفيد في جهود البحث، مؤكداً تضامنه الكامل مع عائلات البحارة المفقودين و متابعته الحثيثة لتطورات الوضع حتى اتضاح مصيرهم.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



