فلاحة : المصادقة على 18 عملية استثمار بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 78 مليون دينار بهذه الولايات

أعلنت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن لجنة إسناد الامتيازات انعقدت يوم 25 ديسمبر 2025 بالمقر المركزي للوكالة في دورتها الثانية عشر لسنة 2025.
وتمت المصادقة خلالها على 18 عملية استثمار بولايات باجة وزغوان والكاف ونابل وبنزرت ومنوبة وسوسة والمنستير وصفاقس وسيدي بوزيد وقابس وقبلي، بقيمة استثمارات جملية تقدر بـ 78 مليون دينار في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي.
كما صادقت اللجنة على إسناد 07 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 108.6 هك بكل من ولايات الكاف وسليانة.
تعليقات
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب