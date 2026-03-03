فلامينغو البرازيلي يقيل مدربه فيليبي لويس

أعلن نادي فلامينغو البرازيلي اليوم الثلاثاء عن إقالة مدربه فيليبي لويس بعد سلسلة من النتائج المخيبة للموسم الحالي وذلك بعد ساعات قليلة من الفوز الكاسح على مادوريرا بثمانية أهداف في كأس غوانابارا.

و أفاد نادي فلامينغو في بيان بأنه “اعتبارا من يوم الثلاثاء لن يتابع فيليبي لويس قيادة الفريق الأول، كما يغادر معه إيفان بالانكو (مساعد مدرب) ودييغو لينياريس (إعداد بدني) مقدما بالمناسبة الشكر للطاقم الفني على ما حققه وشارك به خلال مسيرته ومتمينا له التوفيق في مشواره المهني “.

و توقف نشاط المدرب فيليبي مع نادي فلامينغو بعد 101 مباراة حقق خلالها 63 فوزا و23 تعادلا و15 هزيمة ليصبح ثاني أنجح مدرب في تاريخ النادي بعد أن أحرز خمسة ألقاب مهمة : كأس البرازيل 2024 وكأس السوبر البرازيلية 2025 وبطولة الكاريوكا 2025 وكوبا ليبرتادوريس 2025 والبطولة البرازيلية 2025.

و كان فليبي لويس قد بدأ مسيرته التدريبية في فلامينغو مع فرق الشباب بعد اعتزاله اللعب قبل أن يتولى الفريق الأول في سبتمبر 2024 خلفا للمدرب تيتي وحقق نجاحات كبيرة لكنه لم يصمد أمام ضغوط النتائج في الموسم الحالي.