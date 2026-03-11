فلكياً: الربيع يبدأ في تونس يوم 20 مارس مع ظاهرة الاعتدال الربيعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس أن الاعتدال الربيعي لسنة 2026 سيحدث يوم الجمعة 20 مارس عند الساعة 15:45 بالتوقيت العالمي (GMT)، أي 16:45 بتوقيت تونس، وهو الحدث الفلكي الذي يعلن رسمياً عن بداية فصل الربيع فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويُعد الاعتدال الربيعي من أبرز الظواهر الفلكية خلال السنة، حيث تكون الشمس في هذه اللحظة متعامدة تقريباً على خط الاستواء الأرضي نتيجة حركة الأرض حول الشمس وميلان محورها.

وفي هذا التوقيت يتقارب طول الليل والنهار بشكل كبير في معظم مناطق العالم.

وبعد حدوث الاعتدال الربيعي يبدأ طول النهار في الازدياد تدريجياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، في حين يبدأ طول الليل في الازدياد في النصف الجنوبي الذي يدخل بدوره في بداية فصل الخريف.

ويشكّل هذا الحدث الفلكي محطة مهمة في التقويم الفلكي، إذ يحدد الانتقال من فصل الشتاء إلى الربيع في الدول الواقعة في النصف الشمالي، بما في ذلك تونس.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



