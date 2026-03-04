فلكيا: هذا موعد عيد الفطر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السّنوسي اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بأن عيد الفطر سيكون فلكيا يوم الجمعة 20 مارس الجاري وسيكون تحرّي شهر شوال يوم الخميس 19 مارس 2026 بعد غروب الشمس (18و 31 دق) والموافق لـ29 رمضان 1447.

وأوضحت سارة السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه حسب الحسابات الفلكية فإن الاقتران المركزي للقمر سيكون يوم الخميس 19 مارس الجاري على الساعة الثانية و 23 دقيقة صباحا وسيكون غروب القمر في نفس اليوم على الساعة السابعة والربع مساء وبالتالي فإن القمر يبقى في الأفق لمدة 43 دقيقة.

وأضافت أن ارتفاع القمر في الأفق سيكون في 8 درجات وبذلك يمكن رؤية الهلال وسيكون عمره من وقت اقتران القمر إلى غروب الشمس 16 ساعة.

