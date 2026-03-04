Français
Anglais
العربية
الأخبار

فلكيا: هذا موعد عيد الفطر

فلكيا: هذا موعد عيد الفطر

أفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم بتونس سارة السّنوسي اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، بأن عيد الفطر سيكون فلكيا يوم الجمعة 20 مارس الجاري وسيكون تحرّي شهر شوال يوم الخميس 19 مارس 2026 بعد غروب الشمس (18و 31 دق) والموافق لـ29 رمضان 1447.

وأوضحت سارة السنوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه حسب الحسابات الفلكية فإن الاقتران المركزي للقمر سيكون يوم الخميس 19 مارس الجاري على الساعة الثانية و 23 دقيقة صباحا وسيكون غروب القمر في نفس اليوم على الساعة السابعة والربع مساء وبالتالي فإن القمر يبقى في الأفق لمدة 43 دقيقة.

وأضافت أن ارتفاع القمر في الأفق سيكون في 8 درجات وبذلك يمكن رؤية الهلال وسيكون عمره من وقت اقتران القمر إلى غروب الشمس 16 ساعة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

975
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

366
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
347
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
328
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
323
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
294
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
280
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]
269
الأخبار

وزارة المالية: الخميس 05 مارس آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة لأصحاب السيارات ذات الأرقام الزوجية
266
أخر الأخبار

وجبة السحور: خطأ شائع في رمضان قد يضاعف عطشك وتعبك [فيديو]
257
أخر الأخبار

سهرات رمضانية في تونس والجهات: برنامج عروض الاثنين والثلاثاء 2 و3 مارس 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى