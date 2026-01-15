فلكيًا: هذا موعد أول أيام شهر رمضان في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت سارة السنوسي، رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم، أنّ جميع الحسابات والمعطيات الفلكية تشير إلى أن يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 سيكون المتمّم لشهر شعبان، ليكون يوم الخميس 19 فيفري 2026 هو الفاتح من شهر رمضان المعظّم في تونس.

وخلال مداخلتها على أمواج إذاعة موزاييك، أوضحت السنوسي أنّ اقتران القمر الخاص بشهر شعبان سيحدث يوم الأحد 18 جانفي 2026، ما يعني فلكيًا أن بداية شهر شعبان ستكون يوم الثلاثاء 20 جانفي. وبناءً على ذلك، سيكون يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 موافقًا لليوم التاسع والعشرين من شعبان، وهو يوم تحرّي هلال شهر رمضان.

وبيّنت أنّ الاقتران المركزي بين القمر والشمس سيقع يوم 17 فيفري على الساعة الواحدة بعد الظهر، أي قبل غروب الشمس بساعات. وأضافت أنّ الشمس ستغرب في ذلك اليوم على الساعة السادسة ودقيقتين، في حين سيغرب القمر على الساعة السادسة وتسع دقائق، أي بعد الشمس بسبع دقائق فقط، مع ارتفاع لا يتجاوز درجة واحدة فوق الأفق.

وأشارت إلى أنّ هذا الارتفاع ضعيف جدًا ولا يسمح برؤية الهلال، إذ إن الرؤية تصبح ممكنة عادة عندما يبلغ ارتفاع القمر نحو ثماني درجات. ووفقًا لعمر القمر ووضعيته الزاوية بعد الغروب، فإن إمكانية رصده سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب ستكون صعبة للغاية.

وبناءً على هذه المعطيات الفلكية، يُرجّح أن يكون يوم 18 فيفري 2026 متمّمًا لشهر شعبان، وأن يكون يوم الخميس 19 فيفري 2026 هو غُرّة شهر رمضان المعظّم فلكيًا.

وفي الختام، شدّدت سارة السنوسي على أنّ ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية يبقى الجهة الوحيدة المخوّلة رسميًا للإعلان عن بدايات الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية في البلاد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



