فليك يُتوج بجائزة أفضل مدرب في “الليغا” لشهر مارس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توج المدرب الألماني هانزي فليك، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني لشهر مارس الجاري، بعد قاد برشلونة لتحقيق نتائج مميزة خلال الشهر ذاته.

و قدم الفريق الكتالوني أداء لافتا حيث حقق العلامة الكاملة بحصد 9 نقاط من أصل 9 ممكنة، ليواصل تصدره جدول ترتيب “الليغا”.

و استهل برشلونة مشواره في مارس بفوز ثمين خارج أرضه على أتلتيك بلباو بهدف دون رد في ملعب “سان ماميس”، قبل أن يكتسح إشبيلية بنتيجة 5-2، ثم يحقق فوزا جديدا على رايو فاليكانو بهدف دون مقابل.

و جاء تتويج فليك بعد تفوقه في التصويت النهائي على كل من دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، ولويس كاسترو، مدرب ليفانتي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



