فنزويلا: إطلاق سراح عشرة صحفيين من بينهم المعارض رولاند كارينيو

في إطار عملية الإفراج البطيئة التي وعدت بها حكومة الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز، تم إطلاق سراح تسعة صحفيين في فنزويلا بالإضافة إلى شخصية المعارضة ووسائل الإعلام رولاند كارينيو.

وأعلن اتحاد الصحافة والمنظمات غير الحكومية اليوم الأربعاء عن هذه الخطوة.

إلى جانب كارينيو، الذي تم اعتقاله في أغسطس 2024 بعد إعادة انتخاب نيكولاس مادورو المثيرة للجدل، تم الإفراج عن عدة أشخاص يعملون في وسائل إعلام فنزويلية، وفقًا لما صرح به الاتحاد الوطني لعاملين الصحافة (SNTP) ومنظمة فورو بينال غير الحكومية.

