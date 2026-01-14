Français
Anglais
العربية
عالمية

فنزويلا: إطلاق سراح عشرة صحفيين من بينهم المعارض رولاند كارينيو

فنزويلا: إطلاق سراح عشرة صحفيين من بينهم المعارض رولاند كارينيو

في إطار عملية الإفراج البطيئة التي وعدت بها حكومة الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز، تم إطلاق سراح تسعة صحفيين في فنزويلا بالإضافة إلى شخصية المعارضة ووسائل الإعلام رولاند كارينيو.

وأعلن اتحاد الصحافة والمنظمات غير الحكومية اليوم الأربعاء عن هذه الخطوة.

إلى جانب كارينيو، الذي تم اعتقاله في أغسطس 2024 بعد إعادة انتخاب نيكولاس مادورو المثيرة للجدل، تم الإفراج عن عدة أشخاص يعملون في وسائل إعلام فنزويلية، وفقًا لما صرح به الاتحاد الوطني لعاملين الصحافة (SNTP) ومنظمة فورو بينال غير الحكومية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

829
الأخبار

والي باجة يتفقد تقدم أشغال إعادة تعشيب ملعب بوجمعة الكميتي

663
الأخبار

الأولمبي الباجي يسعى لتأهيل ستة لاعبين جدد قبل انطلاق البطولة
355
الأخبار

انتخاب مكتب تنفيذي جديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس [فيديو ]
346
الأخبار

فساد مالي صلب اتحاد الفلاحة : حكم بسجن عبد المجيد الزار لمدة 6 سنوات
328
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : تعيين حكم مباراة المغرب و نيجيريا
306
الأخبار

سليم الرياحي يقترب من العودة إلى تونس ؟؟!!
296
أخر الأخبار

بتكليف من الرئيس : منح وسام الوفاء والتضحية لعائلة الشهيد مروان القادري (فيديو)
295
الأخبار

نائب بالبرلمان يكشف إجراء مسؤول بوزارة مكالمات شخصية بـ38 ألف دينار !
293
الأخبار

حارس الجزائر يعلن اعتزال اللعب دوليا بعد مغادرة الكان
288
الأخبار

جيش الطيران يتسلّم طائرة نقل عسكرية من نوع “C-130”

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى