Français
Anglais
العربية
الأخبار

فنزويلا: الاتحاد الدولي يدين اعتقال الصحفيين ويحذّر من انتهاكات خطيرة

فنزويلا: الاتحاد الدولي يدين اعتقال الصحفيين ويحذّر من انتهاكات خطيرة

أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه البالغ وإدانته الشديدة لحملة الاعتقالات والقيود التي طالت صحفيين محليين ودوليين في فنزويلا، تزامنًا مع تنصيب الجمعية الوطنية، معتبرًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة.

وفي بيان له، أكد الاتحاد أن التضييق على العمل الصحفي، واعتقال الإعلاميين، وفرض قيود على التغطية الإعلامية، تشكّل ممارسات مرفوضة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وشدّد على أن احترام حرية الصحافة دون قيد أو شرط يُعدّ ركيزة أساسية لأي مسار جدي نحو السلام واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين أن استهداف الصحفيين لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والمؤسساتية، ويقوّض أسس الحوار والاستقرار، كما يحرم الشعب الفنزويلي من حقه المشروع في إعلام حر ومستقل ومتعدد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

525
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

447
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
334
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
325
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]
308
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
300
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
296
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
294
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
286
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو
282
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى