فنزويلا: الاتحاد الدولي يدين اعتقال الصحفيين ويحذّر من انتهاكات خطيرة

أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه البالغ وإدانته الشديدة لحملة الاعتقالات والقيود التي طالت صحفيين محليين ودوليين في فنزويلا، تزامنًا مع تنصيب الجمعية الوطنية، معتبرًا أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة.

وفي بيان له، أكد الاتحاد أن التضييق على العمل الصحفي، واعتقال الإعلاميين، وفرض قيود على التغطية الإعلامية، تشكّل ممارسات مرفوضة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وشدّد على أن احترام حرية الصحافة دون قيد أو شرط يُعدّ ركيزة أساسية لأي مسار جدي نحو السلام واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وأوضح الاتحاد الدولي للصحفيين أن استهداف الصحفيين لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية والمؤسساتية، ويقوّض أسس الحوار والاستقرار، كما يحرم الشعب الفنزويلي من حقه المشروع في إعلام حر ومستقل ومتعدد.

