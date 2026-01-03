Français
فنزويلا تعلن حالة الطوارئ و تندّد بالعدوان الأمريكي

دانت فنزويلا السبت العدوان العسكري الخطير جدا بعد أن هزت انفجارات العاصمة كراكاس، فيما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو حالة الطوارئ.

و أشار بيان للحكومة إلى أنّ فنزويلا ترفض وتستنكر و تدين العدوان العسكري الخطر جدا الذي شنتهوأعلن مادورو حالة الطوارئ، داعيا مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد لتفعيل خطط التعبئة.

فيما قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، إن أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في بلاده ستفشل كما فشلت كل المحاولات السابقة، مؤكدا أن الهدف من الهجوم على بلادنا هو الاستيلاء على الثروات الفنزويلية الاستراتيجية خاصة النفط والغاز، مضيفا أن الحكومة تدعو جميع القوى الوطنية في البلاد إلى تفعيل خطط التعبئة العامة.

 

