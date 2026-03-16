فنزويلا تهنئ تونس بالذكرى السبعين للاستقلال

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن محمد علي النفطي تلقّى ، اليوم الإثنين 16 مارس 2026، اتصالا هاتفيا من قبل وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، السيد Yván Eduardo Gil Pinto، هنأه فيها باحتفال تونس بالذكرى السبعين للاستقلال، معربا عن أخلص التمنيات لبلادنا بالمزيد من الرقي والازدهار.

ومثّلت هذه المكالمة مناسبة للإشادة بمستوى العلاقات التونسية الفنزويلية، سيّما وأنّ البلدان يحتفلان هذه السنة بالذكرى الواحدة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وحسب وزارة أن الشؤون الخارجية أكّد الوزيران على أهمية العمل على هذا الرصيد الإيجابي من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه وتنمية المبادلات التجارية البينية وتسهيل ولوج المنتجات الوطنية، وفي مقدمتها زيت الزيتون التونسي، إلى فنزويلا.

كما تم التطرق خلال هذه المحادثة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار آليات العمل متعدد الأطراف، من أجل الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين.

