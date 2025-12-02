فنزويلا توافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من أمريكا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ذكرت السلطات الفنزويلية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس نيكولاس مادورو وافق على استئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة، و ذلك بعد أيام من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي قال فيها إن كراكاس أوقفت البرنامج فعلياً.

و قالت وزارة النقل، في بيان : “تلقت هيئة الطيران الفنزويلية طلباً من الحكومة الأميركية لاستئناف رحلات إعادة المهاجرين من الولايات المتحدة إلى فنزويلا”.

و أضافت الوزارة أن طائرة تابعة لشركة “إيسترن إيرلاينز” قادمة من فينيكس حصلت على تصريح بالهبوط في مايكيتيا، بالقرب من كاراكاس.

