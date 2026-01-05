فنزويلا تُشكّل لجنة برلمانية خاصة لمتابعة قضية احتجاز الرئيس مادورو

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات الفنزويلية عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى متابعة ملف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، عقب ما وصفته باحتجازهما خلال عملية عسكرية أمريكية نُفذت مؤخرًا داخل الأراضي الفنزويلية.

وأوضح وزير الإعلام والاتصال الفنزويلي، فريدي نيانيز، في بيان رسمي، أن الرئيسة بالنيابة أقرت، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إحداث لجنة رفيعة المستوى تعنى بمتابعة هذه القضية، مؤكّدًا أن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز سيترأس أعمالها.

وبحسب الرواية الرسمية لكراكاس، فإن هذه التطورات جاءت في أعقاب عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق استهدفت العاصمة وعددًا من المناطق الأخرى مطلع العام الجاري، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى أجانب، قبل أن يتم نقل الرئيس وزوجته قسرًا إلى خارج البلاد.

مصدر الصورة: L’Humanité

