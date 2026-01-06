Français
فنزويلا : سماع دوي إطلاق نار قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس

سُمع دوي إطلاق نار قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، مساء الاثنين قرابة الساعة الثامنة ليلاً بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونقل المصدر ذاته أن قوات الأمن تحركت بسرعة في محيط القصر الرئاسي، قبل أن يؤكد مصدر مقرّب من الحكومة أن إطلاق النار توقّف وأن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وبحسب هذا المصدر، فقد تمّ رصد تحليق طائرات مسيّرة مجهولة المصدر قرب القصر، ما دفع القوات الأمنية إلى إطلاق النار في إطار الإجراءات الاحترازية لتأمين الموقع.

وفي وقت لاحق، أكّد مصدر رسمي لوسائل إعلام محلية أن ما جرى في وسط كاراكاس يعود إلى تحليق طائرات مسيّرة دون ترخيص فوق المنطقة الحساسة، مشيراً إلى أن الشرطة أطلقت طلقات تحذيرية فقط، دون تسجيل أي اشتباكات أو إصابات.

وتأتي هذه الحادثة في سياق أمني وسياسي شديد التوتر، بعد يومين فقط من إعلان إلقاء القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب هجوم عنيف استهدف العاصمة كاراكاس، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة.

ولم تصدر إلى حدود الساعة تفاصيل إضافية بشأن الجهة المسؤولة عن تسيير الطائرات المسيّرة، أو الإجراءات التي قد تتخذها السلطات في المرحلة المقبلة.

