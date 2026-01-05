Français
فنزويلا: نجل مادورو يدعو إلى تعبئة شعبية بعد توقيف الرئيس

تشهد الساحة السياسية في فنزويلا تصعيدًا لافتًا في التوتر، عقب دعوة أطلقها نيكولاس مادورو غويرا، نائب في البرلمان ونجل الرئيس الفنزويلي، إلى تعبئة أنصار السلطة والنزول إلى الشارع، وذلك على خلفية توقيف والده من قبل الولايات المتحدة.

وفي رسالة صوتية جرى تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دعا مادورو الابن، المعروف بلقب «نيكولاسيتو»، أنصار الحكومة إلى الوقوف إلى جانب الشعب، مؤكدًا أن التحركات المرتقبة تهدف إلى الدفاع عن الكرامة الوطنية وسيادة البلاد. وقد أكدت مصادر مقربة منه صحة التصريح.

وفي العاصمة كاراكاس، بدأ هذا النداء يترجم ميدانيًا، حيث تجمّع عدد من أنصار الرئيس، في مؤشر على تنامي الحراك الشعبي، وسط ترقب حذر من السلطات والمعارضة لتطور الأوضاع.

