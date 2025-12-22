فنلندا ترفع سن الالتحاق بالجيش الاحتياطي تخوفا من روسيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت فنلندا اليوم الاثنين، أنها سترفع سن الالتحاق بالجيش الاحتياطي من 60 إلى 65 عاماً في العام المقبل لتعزيز جاهزية البلاد العسكرية لمواجهة أي تهديد تشكله روسيا المجاورة، بحسب وسائل إعلام أوروبية.

و قال وزير الدفاع أنتي هاكانين، إن الإصلاح، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي بعد توقيعه ليصبح قانوناً من قبل الرئيس، سيؤدي إلى زيادة قدرها 125 ألف مجند على مدى خمس سنوات.

و أضاف في بيان : “سيبلغ عدد جنود الاحتياط الفنلنديين حوالي مليون جندي في عام 2031”.

و يتألف احتياطي فنلندا حاليًا من حوالي 900 ألف مواطن و تبلغ القوة الحربية لهذه الدولة الواقعة في شرق حلف الناتو 280 ألف جندي و الخدمة العسكرية إلزامية لجميع الرجال الفنلنديين عند بلوغهم سن 18 عاماً و هي اختيارية للنساء في الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة.

و قد يخدم المجندون ما بين ستة أو تسعة أو اثني عشر شهراً حسب تدريبهم.

و قال هاكانين : “هذا الإجراء و غيره من الإجراءات التي اتخذناها لتعزيز دفاعنا تشير إلى أن فنلندا تضمن أمنها الآن و في المستقبل”.

و سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للسن على أولئك الملزمين بالخدمة العسكرية عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، وبموجب القواعد الجديدة، سيتم تمديد فترة توافر المجندين لمدة 15 عامًا للأفراد المجندين و لمدة 5 سنوات لضباط الصف و الضباط.

و تشترك فنلندا في حدود طولها 1340 كيلومترًا (830 ميلًا) مع روسيا، وأنهت عقودًا من عدم الانحياز العسكري بانضمامها إلى حلف شمال الأطلسي في أفريل 2023، بعد أكثر من عام بقليل من غزو روسيا لأوكرانيا.

و أغلقت هلسنكي حدودها الشرقية مع روسيا في ديسمبر 2023، للاشتباه في قيام موسكو بتدبير وصول المهاجرين لزعزعة استقرار البلاد.

