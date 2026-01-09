فوزي البنزرتي : لست معني بتدريب المنتخب التونسي (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد المدرّب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي في تصريح لتونس الرقمية أنّه يجب على الجميع أن لا يكونوا سلبيين فرغم المشاكل التي تعاني منها كرة القدم التونسية فنحن سنشارك للمرّة السابعة في كأس العالم.

و زاد : ” لم ننجح في كأس أمم إفريقيا لأسباب مُعيّنة سيتم تحليلها و تقييمها و أخذ العبرة منها.”

و أضاف : ” التوجه العام يسير نحو تعيين مدرب تونسي على رأس منتخب الأكابر خلال الفترة المقبلة”.

و تابع : ” قلتها سابقا و أقولها الآن المنتخب الوطني لا يجب أن يكون على رأسه مدرّب أجنبي.”

و ختم : ” لست معني بتدريب المنتخب الوطني في هذه المرحلة ، أنا دائما ما يتم التعاقد معي في فترة الأزمات من أجل الإنقاذ ثمّ أُطرد رغم أني لم أنهزم سوى في مناسبة واحدة.”

