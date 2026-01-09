Français
Anglais
العربية
الأخبار

فوزي البنزرتي : لست معني بتدريب المنتخب التونسي (فيديو)

أكّد المدرّب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي في تصريح لتونس الرقمية أنّه يجب على الجميع أن لا يكونوا سلبيين فرغم المشاكل التي تعاني منها كرة القدم التونسية فنحن سنشارك للمرّة السابعة في كأس العالم.

و زاد : ” لم ننجح في كأس أمم إفريقيا لأسباب مُعيّنة سيتم تحليلها و تقييمها و أخذ العبرة منها.”

و أضاف : ” التوجه العام يسير نحو تعيين مدرب تونسي على رأس منتخب الأكابر خلال الفترة المقبلة”.

و تابع : ” قلتها سابقا و أقولها الآن المنتخب الوطني لا يجب أن يكون على رأسه مدرّب أجنبي.”

و ختم : ” لست معني بتدريب المنتخب الوطني في هذه المرحلة ، أنا دائما ما يتم التعاقد معي في فترة الأزمات من أجل الإنقاذ ثمّ أُطرد رغم أني لم أنهزم سوى في مناسبة واحدة.”

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

333
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

323
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
303
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
302
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
296
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
294
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
286
الأخبار

إيران ترفع سقف التهديد وتتوعد بردّ حاسم على أي عدوان
273
الأخبار

كأس الأمم الأفريقية 2025: تونس في المركز الخامس عشر، ترتيب المنتخبات من المركز الحادي عشر إلى الرابع والعشرين
261
الأخبار

مباريات المنتخب التونسي على التلفزة الوطنية وقناة رياضية جديدة في تونس ؟ (فيديو)
257
الأخبار

سفارة تونس بعمان : صدور تعديلات على قانون الإقامة و الأجانب في الأردن

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى