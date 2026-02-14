فوز قائمة وليد بن محمد بانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

فازت قائمة وليد بن محمد في انتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المعادة التي انعقدت اليوم السبت بضاحية قمرت بعد حصولها على 30 صوتا مقابل صوتين لقائمة عقيل بن حسين وذلك بمشاركة 32 ناديا من أصل 44.

و جاءت إعادة الانتخابات بقرار من لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 29 ديسمبر 2025 التي أقرت بطلان نتائج الجلسة العامة الانتخابية الأولى المنعقدة يوم 20 ديسمبر بعد قبول الطعن المقدم من قائمة عقيل بن حسين بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 56 من القانون الداخلي للجامعة.

و يعود سبب الطعن إلى تصويت ممثلين عن أندية دون تفويض قانوني صادر عن رئيس النادي أو نائبه وفق ما ينص عليه الفصل 56.

يذكر أن انتخابات 20 ديسمبر كانت قد أسفرت عن فوز قائمة وليد بن محمد بـ22 صوتا متقدمة على قائمتي عقيل بن حسين (11 صوتا) وحسن زيان (9 أصوات) قبل أن يتم إلغاء نتائجها وإعادة العملية الانتخابية.

