“فوكس نيوز”: أنباء عن هجوم بري شنه آلاف المقاتلين الأكراد داخل إيران

أفادت شبكة “فوكس نيوز”، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بأن آلاف المقاتلين الأكراد العراقيين بدأوا هجوماً برياً واسع النطاق داخل الأراضي الإيرانية، في تطور يتزامن مع اليوم الخامس للحرب ضد إيران التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران.

ووفقاً للمصدر، فإن الوحدات الكردية بدأت بالتوغل عبر الحدود الجبلية، مستغلة حالة الإرباك التي يعيشها النظام الإيراني عقب مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الموجة الأولى من الضربات الجوية.

و نفت وكالة تسنيم عن مصدر أمني مطلع دخول لمسلحين إلى إيران عبر الحدود مع كردستان العراق.

