فيتش: أسعار النفط قد تصل إلى 120 دولاراً للبرميل في حال إغلاق مضيق هرمز لمدة ستة أشهر

وفقًا لتقرير جديد من فيتش للتصنيف الائتماني، يمكن أن يبلغ متوسط سعر النفط من نوع برنت حوالي 120 دولاراً للبرميل في عام 2026 إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً لمدة ستة أشهر، أو 100 دولار للبرميل إذا تم إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر. ويُقارن هذا مع التوقعات الأساسية التي تتوقع أن يكون متوسط السعر في 2026 70 دولاراً للبرميل.

وأضافت فيتش أنه في حال حدوث إغلاق لمدة ثلاثة أشهر، يتوقع أن يصل متوسط سعر برنت إلى 100 دولار للبرميل في عام 2026، مع حدوث قفزة في الأسعار لتصل إلى 130 دولاراً للبرميل خلال فترة الإغلاق، ثم تنخفض إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل بنهاية العام. أما في حالة إغلاق مضيق هرمز لمدة ستة أشهر، فيتوقع أن يصل متوسط سعر برنت إلى 120 دولاراً للبرميل في 2026، مع ارتفاع الأسعار إلى 130-170 دولاراً للبرميل خلال فترة الإغلاق، لتعود وتنخفض إلى 90 دولاراً للبرميل بنهاية العام.

في سيناريو فيتش الأساسي، الذي يتوقع سعر 70 دولاراً للبرميل في المتوسط لعام 2026، فإن الأسعار ستشهد ارتفاعاً مؤقتاً إلى 100 دولار للبرميل في شهر مارس، ومن ثم إلى 90 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 2026، لتتراجع إلى حوالي 60 دولاراً للبرميل في نهاية العام. وكان التوقع الأساسي للعام قبل الحرب يشير إلى 63 دولاراً للبرميل، مما يعكس سوقاً يعاني من فائض في المعروض.

