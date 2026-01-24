Français
فيروس أكثر فتكا من “الكورونا” يتفشّى في الهند !!

تتصدى السلطات الصحية الهندية لتفشي فيروس “نيباه” بعد اكتشاف 5 حالات من هذا المرض الذي لا شفاء منه.

و تم الإبلاغ عن الإصابات الناجمة عن مسببات الأمراض التي ينقلها الخفافيش في ولاية البنغال الغربية الشرقية بالقرب من عاصمة الولاية كولكاتا، ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الهند.

و أعلنت السلطات الهندية عن تسجيل 3 إصابات جديدة هذا الأسبوع و يشمل ذلك طبيبا و ممرضة و عضوا من الطاقم الصحي، وفقا لوكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا”.

و في وقت سابق أصيب ممرضان بالفيروس و كان كلاهما يعملان في مستشفى نارايانا التخصصي الخاص في باراسات على بعد حوالي 15 ميلا شمال كولكاتا.

و ينتشر فيروس “نيباه” بين الحيوانات و البشر، مثلا من الخفافيش أو الخنازير المصابة، و يمكن أن ينتقل أيضا بين البشر.

و تعد خفافيش الفاكهة المنتشرة في المدن و الأرياف بالهند، المضيف الطبيعي للفيروس.

و قد يظهر الفيروس لدى البشر على شكل عدوى بدون أعراض، أو على شكل مشاكل تنفسية حادة.

و تشمل الأعراض الحمى و الصداع و آلام العضلات و القيء و التهاب الحلق و قد تؤدي الحالات الشديدة من التهاب الدماغ إلى غيبوبة خلال 24 إلى 48 ساعة.

و تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عنه ما بين 40% إلى 75%، علما أنه لا يوجد علاج أو لقاح ضد فيروس “نيباه”.

