فيضانات تضرب كالابريا في إيطاليا و مطالبات بإعلان حالة الطوارئ

طلبت منطقة كالابريا الإيطالية إعلان حالة طوارئ وطنية جديدة بعد أيام من هطول أمطار غزيرة في أنحائها تسببت في فيضانات وانزلاقات تربة، وفق ما أعلنت السلطات السبت.

و كانت إيطاليا أعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي في كالابريا، الواقعة في الجزء الجنوبي من إيطاليا، وفي جزيرتَي صقلية وسردينيا بعدما أحدثت العاصفة “هاري” دمارا واسعا في الطرق الساحلية والمنازل.

و قال مسؤول المنطقة روبرتو أوكيوتو في بيان إنه في الساعات الـ48 الماضية، واجهت كالابريا “رياحا عنيفة وعواصف مطرية وعواصف مدية وموجة من الطقس السيئ تسببت في انزلاقات تربة وفيضانات وارتفاع منسوب الأنهار وانهيارات في السدود في مناطق مختلفة من منطقتنا”.

و أضاف أن قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك في المنطقة “تضررت بشدة جراء الموجة العنيفة التي دمرت الريف والمحاصيل والبنية التحتية الريفية” لكنه أشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا أو مفقودين.

و نشرت هيئة الإذاعة و التلفزيون “راي” صورا لشوارع وأراضٍ زراعية غارقة بمياه بنية بينما ينتظر أشخاص على الشرفات انحسار الفيضانات.

و قال عناصر الإطفاء إنهم قاموا بحوالى ألفَي عملية تدخل خلال الـ72 ساعة الماضية في كالابريا و سردينيا وصقلية مرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

