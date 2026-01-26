فيضانات تونس: الإمارات تعلن تضامنها الكامل وتقدّم تعازيها لأسر الضحايا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خالص تعازيها وتضامنها الكامل مع الجمهورية التونسية، على إثر الفيضانات التي شهدتها عدد من المناطق نتيجة الأمطار الغزيرة، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب تسبّبها في أضرار مادية جسيمة.

وأكّدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان رسمي، وقوف دولة الإمارات إلى جانب تونس في هذا الظرف الإنساني الصعب، معبّرة عن تعازيها الصادقة ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وللشعب التونسي الشقيق.

كما جدّدت الوزارة تضامنها مع السلطات التونسية، متمنّية الشفاء العاجل للمصابين، ومشدّدة على عمق روابط الأخوّة التي تجمع البلدين، في أوقات الرخاء كما في المحن.

