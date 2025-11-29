Français
فيفاكوت: رسميًا… صامويل إيتو يمدّد ولايته حتى عام 2029

أصبح الأمر رسميًا. سيتواصل مشوار صامويل إيطو على رأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم (فيفاكوت)، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 بمركز التفوق التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مبانكومو.

وكما كان متوقعًا، هيمن إيطو، المرشّح الوحيد لخلافة نفسه، على عملية الاقتراع بعد أن صوّت لصالحه 85 مندوبًا من أصل 87 حاضرًا، مؤكّدًا بذلك إعادة انتخابه لولاية جديدة تمتد لأربع سنوات.

وفي حين تم تسجيل ورقتين ملغاة، منحه هذا الزخم الانتخابي نسبة ساحقة بلغت 97,70٪، ما يعكس استمرار الدعم الواسع الذي حظي به خلال ولايته الأولى التي انطلقت عام 2021.

