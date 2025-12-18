فيفا: الزمالك يتلقى عقوبة منع جديدة من التعاقدات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تُعدّ هذه العقوبة سابع قرار منع من التسجيل لا يزال ساري المفعول ضد نادي الزمالك المصري، الذي يضم في صفوفه الدولي التونسي سيف الدين الجزيري.

وأكدت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء، فرض عقوبة تمنع الزمالك من قيد لاعبين جدد خلال ثلاث فترات انتقال متتالية. ويتعلّق هذا النزاع بصفقة انتقال المهاجم الأنغولي تشيكو بانزا، بعد أن تخلّف النادي عن سداد الدفعة الأولى من قيمة الصفقة، والمقدّرة بـ200 ألف يورو.

وبينما قررت فيفا فرض حظر على التسجيل إلى حين تسوية المبلغ المستحق، تأتي هذه العقوبة الجديدة لتضاف إلى سلسلة متنامية من الإجراءات التأديبية التي فرضتها الهيئة الدولية على الزمالك خلال الشهر الأخير، وهي كالتالي:

3 نوفمبر: ثلاثة ملفات مالية منفصلة

6 نوفمبر: عقوبة منع جديدة من التعاقدات

24 نوفمبر: عقوبة مرتبطة بمستحقات مالية غير مدفوعة

3 ديسمبر: إضافة ملف جديد

وللتذكير، ترتبط العقوبات السابقة بنزاعات مالية لم تُسوَّ بعد مع:

الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط التونسي السابق

كريستيان غروس، المدرب السويسري السابق

وتتعلق القضيتان برواتب غير مدفوعة والتزامات تعاقدية لم يتم احترامها.

وفي حال عدم سداد المستحقات المالية، سيُحرم النادي من تعزيز صفوفه خلال مرحلة حاسمة من الموسم.

