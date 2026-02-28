Français
فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026

أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يراقب عن كثب التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، عقب اندلاع مواجهات عسكرية بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية.

و ذكرت شبكة ESPN أن فيفا يتابع الموقف باهتمام، خاصة أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب الإيراني تأهله إلى النهائيات و من المقرر أن يخوض مبارياته في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ، اليوم السبت ، بدء تنفيذ ضربات صاروخية ضد إيران، واصفًا إياها بعملية قتالية كبرى، ما أثار تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على الأحداث الرياضية المقبلة.

و في هذا السياق، أكد الأمين العام للفيفا ماتياس رافستروم، في تصريحات نقلتها شبكة ESPN على هامش الاجتماع السنوي لمجلس فيفا في مدينة كارديف الويلزية، أن الوضع لا يزال قيد المتابعة.

و قال جرافستروم : “اطلعت على الأخبار المتعلقة بإيران هذا الصباح، ومن المبكر التعليق على الأمر”، مضيفًا : “سنواصل مراقبة التطورات المرتبطة بجميع القضايا حول العالم”.

و شدّد الأمين العام على أنّ أولوية الاتحاد الدولي تتمثل في تنظيم نسخة آمنة من كأس العالم بمشاركة جميع المنتخبات، مؤكدًا استمرار التنسيق و التواصل مع الدول المستضيفة لضمان سلامة الجميع.

