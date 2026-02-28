فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يراقب عن كثب التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، عقب اندلاع مواجهات عسكرية بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية.

و ذكرت شبكة ESPN أن فيفا يتابع الموقف باهتمام، خاصة أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، في الوقت الذي ضمن فيه المنتخب الإيراني تأهله إلى النهائيات و من المقرر أن يخوض مبارياته في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن ، اليوم السبت ، بدء تنفيذ ضربات صاروخية ضد إيران، واصفًا إياها بعملية قتالية كبرى، ما أثار تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على الأحداث الرياضية المقبلة.

و في هذا السياق، أكد الأمين العام للفيفا ماتياس رافستروم، في تصريحات نقلتها شبكة ESPN على هامش الاجتماع السنوي لمجلس فيفا في مدينة كارديف الويلزية، أن الوضع لا يزال قيد المتابعة.

و قال جرافستروم : “اطلعت على الأخبار المتعلقة بإيران هذا الصباح، ومن المبكر التعليق على الأمر”، مضيفًا : “سنواصل مراقبة التطورات المرتبطة بجميع القضايا حول العالم”.

و شدّد الأمين العام على أنّ أولوية الاتحاد الدولي تتمثل في تنظيم نسخة آمنة من كأس العالم بمشاركة جميع المنتخبات، مؤكدًا استمرار التنسيق و التواصل مع الدول المستضيفة لضمان سلامة الجميع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



