الأخبار

فيفا يدرس استبعاد المكسيك من استضافة كأس العالم 2026

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في إمكانية استبعاد المكسيك من تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، على خلفية موجة عنف غير مسبوقة تضرب عدداً من الولايات المكسيكية خلال الفترة الأخيرة.

و ذكر حساب Topskills Sports UK عبر منصة إكس أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يدرس بجدية إمكانية سحب حقوق الاستضافة من المكسيك، بسبب استمرار أعمال العنف المرتبطة بعصابات المخدرات، و على رأسها عصابة “خاليسكو نويفا جينيراسيون”، التي تنشط بقوة في عدة مناطق.

و وفقاً للمصادر ذاتها ، فإن لجنة الطوارئ في فيفا بدأت بالفعل تقييم المخاطر الأمنية ، واضعةً سلامة الوفود و المنتخبات و الجماهير في صدارة أولوياتها، في ظل مخاوف من تأثير الاضطرابات الحالية على الجاهزية التنظيمية.

و حال صدور قرار رسمي بالاستبعاد ستفقد المكسيك جميع حقوقها في استضافة مباريات البطولة ، على أن تُقام المنافسات بالكامل في الولايات المتحدة و كندا، في خطوة ستكون غير مسبوقة في تاريخ بطولات كأس العالم.

كما تواجه المكسيك خطر فقدان حق تنظيم مباريات الملحق المؤهل للمونديال المرتقبة الشهر المقبل ، حيث تشير تقارير إلى إمكانية نقلها إلى دولة بديلة ، تفادياً لأي اضطرابات قد تعرقل جدول التصفيات.

و تبقى الصورة ضبابية في انتظار موقف رسمي من فيفا ، غير أن المؤشرات الحالية تعكس قلقاً متزايداً داخل أروقة الاتحاد الدولي ، في وقت يُفترض أن يشهد استعدادات مكثفة قبل أقل من عامين على انطلاق النسخة التاريخية من البطولة.

