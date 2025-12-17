فيفا يدرس نقل مباراة مصر و إيران في كأس العالم 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نقل المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر و إيران ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

و قالت صحيفة “صن” الإنقليزية ” قد يضطر مسئولو الفيفا إلى نقل مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين مصر و إيران بسبب شكاوى من كلا البلدين بشأن فعالية خاصة بمهرجان المثلية الجنسية”.

و أضافت الصحيفة أن مباراة مصر و إيران قد يتم نقلها إلى مدينة “فانكوفر” الكندية، بدلاً من مدينة “سياتل” الأمريكية، بعدما أصرت بعض المنظمات على إقامة فعاليات متعلقة بدعم المثلية الجنسية على هامش المباراة.

