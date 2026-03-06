Français
الأخبار

فيفا يسمح ببث الإعلانات خلال استراحة شرب المياه في مباريات كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السماح ببث الإعلانات التلفزيونية خلال فترات استراحة شرب المياه في مباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا و المكسيك خلال صيف العام المقبل.

و كان “فيفا” قد أعلن في ديسمبر الماضي اعتماد استراحة لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط من مباريات البطولة، كإجراء احترازي في ظل توقعات بارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن المستضيفة بأمريكا الشمالية، و ذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين.

و ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن القنوات الناقلة للبطولة سيكون أمامها خياران خلال استراحة شرب المياه، الأول عرض الإعلانات عبر شاشة مقسمة بحيث تظهر المباراة في جزء من الشاشة مع بث إعلانات تقتصر على رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أما الخيار الثاني فيتمثل في بث فاصل إعلاني كامل دون تقسيم الشاشة، ما يسمح بعرض إعلانات تجارية مختلفة كما يحدث في الفواصل الإعلانية التقليدية.

و حدّد “فيفا” عدداً من الضوابط لبث الإعلانات خلال الاستراحة، حيث لن يبدأ عرض الإعلانات إلا بعد 20 ثانية من صافرة الحكم التي تعلن بداية استراحة شرب المياه، على أن تعود القنوات إلى البث المباشر قبل 30 ثانية على الأقل من استئناف المباراة.

و كانت استراحة شرب المياه تُطبق في بطولات “فيفا” السابقة فقط عند ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، كما حدث في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت الصيف الماضي في الولايات المتحدة.

لكن الاتحاد الدولي قرر هذه المرة تطبيق الاستراحة في جميع مباريات كأس العالم 2026، التي يبلغ عددها 104 مباريات، لضمان توحيد الإجراءات التنظيمية وحماية اللاعبين.

و من المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 جوان في مدينة مكسيكو سيتي، بينما تقام المباراة النهائية يوم 19 جويلية في ملعب نيويورك بولاية نيوجيرسي.

