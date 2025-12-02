فيفا يسمح للأندية بالاحتفاظ بلاعبي أمم إفريقيا حتى 15 ديسمبر

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت مصادر إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أبلغ الأندية بإمكانية الاحتفاظ بلاعبيها المشاركين في كأس أمم أفريقيا 2025 حتى 15 ديسمبر، قبل الالتحاق بمنتخباتهم استعدادًا للبطولة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 21 من الشهر نفسه.

و يأتي هذا الترتيب ليحقق توازنًا بين التزامات الأندية الأوروبية و مسؤوليات اللاعبين الدولية، خصوصًا مع ضغط المباريات في شهر ديسمبر و قرب موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



