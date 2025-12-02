Français
فيفا يسمح للأندية بالاحتفاظ بلاعبي أمم إفريقيا حتى 15 ديسمبر

الكاف يتخذ قراره…

أفادت مصادر إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أبلغ الأندية بإمكانية الاحتفاظ بلاعبيها المشاركين في كأس أمم أفريقيا 2025 حتى 15 ديسمبر، قبل الالتحاق بمنتخباتهم استعدادًا للبطولة المقرر انطلاقها في المغرب يوم 21 من الشهر نفسه.

و يأتي هذا الترتيب ليحقق توازنًا بين التزامات الأندية الأوروبية و مسؤوليات اللاعبين الدولية، خصوصًا مع ضغط المباريات في شهر ديسمبر و قرب موعد انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

 

