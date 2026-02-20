فيفا يعلن عن برنامج إنعاش شامل لكرة القدم في فلسطين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الجمعة، تنفيذ برنامج إنعاش شامل لكرة القدم في فلسطين تنفيذا لتوصيات مؤتمر شرم الشيخ، حيث تم التخطيط لإنشاء 50 ملعباً مُصغَّراً ضمن مبادرة فيفا أرينا، و ملاعب بالحجم الكامل و أكاديمية تابعة لـ فيفا، و ملعب وطني بسعة 20 ألف مقعد.

و قال فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي أن تلك المبادرة مُصمَّمة لخلق فرص عمل و تعزيز التماسك الاجتماعي و دعم الإنعاش الاقتصادي على المدى البعيد.

و وقّع فيفا و مجلس السلام (BoP) اليوم اتفاق شراكة تاريخي لتأمين مصادر الاستثمار بنشاط من القادة و المؤسسات على مستوى العالم لتسخير قوة كرة القدم في سبيل دعم مسار التعافي و الاستقرار و التنمية على المدى البعيد في المناطق المتضررة من النزاعات.

و جاء الاتفاق الذي وقعه رئيس فيفا جياني إنفانتينو و عضو المجلس التنفيذي للجنة السلام في غزة، ياكير غاباي، و الممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، و المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث، بهدف وضع إطار لبناء منظومة كروية متكاملة على المدى البعيد، و تقديم بنية تحتية من الطراز العالمي، مع إطلاق برامج مجتمعية مهيكلة وفق هياكل محدَّدة و خلق فرص اقتصادية مستدامة في غزة، فلسطين.

و قال رئيس فيفا جياني إنفانتينو عقب مراسم التوقيع التي أقيمت في مقر معهد دونالد جيه ترامب للسلام بالولايات المتحدة: “وقّع فيفا ومجلس السلام اليوم اتفاقية شراكة تاريخية، والتي سوف تعزز التمويل في كرة القدم، لغرض المساعدة في عملية التعافي في أكثر أماكن النزاع احتياجًا.”

و أضاف: “يريد فيفا أن يشارك في لعبتنا أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم وأن يستفيدوا من الفرص التي تُتيحها. ذلك أن كرة القدم تقرّب بين الناس وتساهم في عالم يعمه الازدهار والتعليم والمساواة والسلام أكثر فأكثر. معًا، ومن خلال دعم مجلس السلام، سيقود فيفا هذه الشراكة والتي سوف تحقق أثرًا ملموسًا في كل مرحلة.”

و تهدف المرحلة الأولى من هذا التعاون إلى تقديم برنامج شامل للتعافي بقطاع غزة، يجمع بين إعادة البناء المادي والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، إذ يتضمن مخطط البنية التحتية إنشاء 50 ملعباً مصغراً ضمن مبادرة فيفا أرينا بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، وخمسة ملاعب بالحجم الكامل في مناطق متعددة، وأكاديمية حديثة ضمن شبكة أكاديميات فيفا، وملعب وطني جديد بسعة 20 ألف مقعد.

و إضافة إلى الجانب المتعلق بالبناء، يُعطي البرنامج الأولوية لخلق فرص العمل وصقل مهارات القوى العاملة ومشاركة الشباب وإنشاء دوريات منظمة للفتيات والفتيان والانخراط المجتمعي وتحفيز النشاط التجاري المحلي، علماً أن إطار التنفيذ يتوزع على أربع مراحل :

المرحلة الأولى | الإنعاش الاجتماعي (من 3 إلى 6 أشهر)

إقامة 50 ملعباً مصغراً ضمن مبادرة فيفا أرينا، لإحداث مساحات لعب آمنة وفي المتناول، وسوف يشمل ذلك برنامج فيفا لكرة القدم للمدارس، وتوزيع معدات وأنشطة ممنهجة لفئة البراعم.

المرحلة الثانية | بنية تحتية احترافية (12 شهراً)

إنشاء خمسة ملاعب بالحجم الكامل لإتاحة تأسيس أندية محلية مهيكلة وتعزيز مسارات كرة القدم المُمنهجة.

المرحلة الثالثة | أكاديمية فيفا (من 18 إلى 36 شهراً)

إنشاء مركز تميز يجمع بين رياضة النخبة والتعليم والإقامة، إذ ستدعم الأكاديمية اكتشاف المواهب والمسارات الاحترافية وفرص العمل لذوي المهارات.

المرحلة الرابعة | الملعب الوطني (من 18 إلى 36 شهراً)

بناء ملعب وطني بسعة 20 ألف مقعد قادر على استضافة الفعاليات الرياضية والثقافية وتعزيز الهوية الوطنية وإيجاد مصادر إيرادات تجارية، مع العمل على جعله ركيزة مستدامة للتماسك المجتمعي.

