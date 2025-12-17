Français
فيفا يوافق على تخصيص جزء من عائدات كأس العالم 2026 لدعم غزّة

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وافق على تخصيص جزء من عائدات بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك لدعم قطاع غزة.

و قد أفادت صحيفة “أس” الإسبانية إن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقد اجتماعاً في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش المباراة النهائية التي ستجمع بين ناديى باريس سان جيرمان الفرنسي و فلامنغو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية.

و أضافت الصحيفة أنه خلال الاجتماع الذي عقده “فيفا” في الدوحة، تمت الموافقة على تخصيص جزء من عائد البث التليفزيوني و تذاكر مباريات كأس العالم 2026 لدعم قطاع غزة، و ذلك لمحاولة مساعدة الشعب الفلسطيني في الخروج من الأزمة التي يعاني منها بعد انتهاء الحرب مع الكيان الصهيوني و التي استمرت لأكثر من عامين.

و أوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرّر تخصيص مكافأة مالية لا تقل عن 10 ملايين يورو لكل منتخب يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم، على أن تُضاف إليها حوافز مالية أخرى تختلف باختلاف مسار كل منتخب و بلوغه الأدوار المتقدمة في البطولة، مشيرة إلى أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا، قد أتاح زيادة عائدات حقوق البث التلفزيوني و الطلب بشكل متزايد على التذاكر.

