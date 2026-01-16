Français
الأخبار

فيفير القادم: هيئة الانتخابات تفتتح مركز توثيق

فيفير القادم: هيئة الانتخابات تفتتح مركز توثيق

تمّ الاتفاق خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الجمعة 16جانفي 2026 بمقرّّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجمعت أعضاء اللجنة المكلفة بإنجاز مشروع مركز توثيق تابع للهيئة، على انطلاق المركز في أشغاله في النصف الأول من شهر فيفري المقبل.

كما تمّ الاتفاق خلال جلسة العمل وفق بلاغ أصدرته الهيئة، على جملة من التوصيات بهدف التسريع في نسق الإجراءات العملية الخاصة بالجانب التوثيقي الذي سيعتمد لإثراء محتويات المركز، وتوفير كافة المستلزمات المادية والتقنية التي يتطلبها.

وتضّمنت جلسة العمل في مستهلها، عرضا لما تمّ إنجازه من تقدم في هذا المشروع، ولمجمل الاتصالات والزّيارات التّي تمّّ إجراؤها مع المؤسسات الشّريكة، والإجراءات العملية التي تم اتخاذها لتأثيث فضاء المركـز، وتجميع مجمل الوثائق والإصدارات الورقية والرقمية التي تم الحصول عليها من المؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الانتخابي، إضافة إلى الهيئات الانتخابية بالخارج.

