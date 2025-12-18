فيناليسّيما 2026 : رسميًا. تحديد موعد القمة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سيحتضن ملعب لوسيل، المعلم الرياضي البارز الذي احتضن مباريات كأس العالم في الدوحة، بدولة قطر، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين إسبانيا والأرجنتين، وذلك في إطار بطولة فيناليسّيما، المعروفة أيضًا بكأس أبطال الكونميبول–اليويفا.

وجاء الإعلان الرسمي عن هذه المباراة عقب تنسيق مشترك بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول). ومن المقرر أن تُقام المواجهة يوم الجمعة 27 مارس 2026، على أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش.

وستحظى هذه القمة بمتابعة واسعة، إذ ستشهد أول مواجهة مباشرة بين نجمين من جيلين مختلفين، ليونيل ميسي ولامين يامال.

